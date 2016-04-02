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    Ван Гаал: «Очень жаль, но приходится иметь дело с такими, как Ди Мария»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не считает, что хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Марии не смог заиграть в Англии из-за тренерских решений.

    «Я никогда не встречал игроков, которые бы искали причину своих неудачных выступлений в себе, а не сваливали вину на тренера.

    Поэтому Ди Мария – это очередной игрок, у которого отсутствует самокритика. Очень жаль, но иметь дело с такими, как он – это часть тренерской профессии», — сказал ван Гаал.

    Источник: Daily Mail

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    02.04.2016 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 апреля 2016, 14:37

      Ди Мария все доказал,что игрок он великолепный,а тактика Гали уже давно изжила себя.ЛВГ ищет сам во всех и вся причины провала,но только не в себе!Сам себе противоречит,уволен!

      1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 2 апреля 2016, 12:43

      а у ван гала прям самокритика зашкаливает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 апреля 2016, 12:35

      Я не тренер, но я читал не так уж и мало интервью, где футболисты признавали свою вину. Хотя конечно большинство валит на тренеров. Раз у Ван Гала та не повезло, и все его игроки в человеческом плане сволочи, значит Ди Мария в этом плане ничем не хуже. В порядке исключения, мог бы и прогнуться под своего лучшего игрока и дать ему поиграть на его позиции.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 2 апреля 2016, 11:16

      Иван да Марья

      0
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