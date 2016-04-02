Ван Гаал: «Очень жаль, но приходится иметь дело с такими, как Ди Мария»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не считает, что хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Марии не смог заиграть в Англии из-за тренерских решений.

«Я никогда не встречал игроков, которые бы искали причину своих неудачных выступлений в себе, а не сваливали вину на тренера.

Поэтому Ди Мария – это очередной игрок, у которого отсутствует самокритика. Очень жаль, но иметь дело с такими, как он – это часть тренерской профессии», — сказал ван Гаал.