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    Эль Класико. Непобедимая «Барселона» принимает разъяренный «Реал»

    2 апреля в рамках 31-го тура Примеры состоится Эль Класико. Встречу «Барселоны» и «Реала» ждут не только в Испании, несмотря на то, что вряд ли успех «сливочных» поможет им в борьбе за чемпионство. В матче первого круга каталонцы разгромили «Реал» со счетом 4:0, что однозначно должно отразиться на настрое столичной команды.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 21:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      Vitya Grishin 2 апреля 2016, 23:34

      Зидан доказал,что он может стать лучшим тренером Реала!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 2 апреля 2016, 22:18

      барса

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      rtrw1974 2 апреля 2016, 21:30

      реал выиграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 апреля 2016, 20:48

      сегодня гарантийно будет ничья 2-2 время пошло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 2 апреля 2016, 13:02

      Мне интересно хоть кто то пользуется этим платным сервисом сайта?

      5
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      Рейтинг: +20

      Black Jask 2 апреля 2016, 12:23

      Матч должен быть интересен, так как Барселона просто можно сказать непобедимая команда, но Реал(Мадрид) тоже силён, но не стабилен. Желаю победы Реал Мадриду чтобы справедливость восторжествовала!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Black Jask 2 апреля 2016, 12:43

      о какой справедливости речь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Black Jask > alexfor 2 апреля 2016, 13:24

      В первый раз Реал Мадрид проиграл Барселоне 0:4

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Black Jask 2 апреля 2016, 16:19

      ну и? а что там несправедливого было?

      2
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Black Jask 2 апреля 2016, 16:20

      по-моему, все по делу

      2
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > alexfor 3 апреля 2016, 10:47

      Не по делу! Реал тогда проиграл из-за недопонимания с тренером, теперь выиграл 2:1 на поле Барселоны, позор каталонцам

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 2 апреля 2016, 11:31

      фкб победит

      1
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 2 апреля 2016, 10:29

      Барса опять надерет им задницы

      1
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