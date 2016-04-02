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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Айнтрахт», «Ингольштадт» разгромил «Шальке-04»

    В матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» со счетом 1:0 одержала победу над «Айнтрахтом». Единственный гол на свой счет записал Франк Рибери.

    В других встречах «Гамбург» разгромил «Ганновер-96», «Майнц» сломил сопротивление «Аугсбурга», «Ингольштадт» неожиданно крупно обыграл «Шальке-04», «Дармштадт» поделил очки с «Штутгартом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

    Бавария – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рибери, 20.

    Ганновер-96 – Гамбург – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Клебер, 61; 0:2 – Иличевич, 73; 0:3 – Мюллер, 75.

    Майнц – Аугсбург – 4:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Каюби, 9; 1:1 – Клеменс, 13; 2:1 – Де Бласис, 24; 2:2 – Ку, 40; 3:2 – Де Бласис, 53; 4:2 – Клеменс, 76

    Ингольштадт – Шальке-04 – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хартманн, 29; 2:0 – Хинтерсер, 45; 3:0 – Лескано, 65.

    Дармштадт – Штутгарт – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Вагнер, 26; 1:1 – Гентнер, 45; 1:2 – Рупп, 45; 2:2 – Нимайер, 51.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 18:23
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