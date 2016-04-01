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    Милевский получил дисквалификацию на два матча

    Агент форварда «Конкордии» Артема Милевского Александр Панков сообщил, что его клиент получил дисквалификацию на два матча за удаление в игре чемпионата Румынии с КСМС. В ближайшее время клуб подаст апелляцию на это решение.

    «Артем не вышел на поле в стартовом составе, поскольку в Киеве открывал визу и пропустил три тренировки, поэтому его выпустили на замену. Обычно Артем всегда так играет, с поднятыми руками, чтобы чувствовать, где находится соперник, с какой стороны футболист пытается его оббежать или отобрать мяч. И в этом случае прикрывал корпусом мяч, выставив руку – она попала парню в лицо, он упал и начал кричать, судья принял решение об удалении.

    Уже сегодня клуб подаст апелляцию – не на саму красную карточку, а на количество матчей, которые пропустит Артем. Два матча для такого нарушения слишком много, ведь он действовал неумышленно, без агрессии, эмоций, так что наказание должно быть минимальным», – сказал агент.

    Напомним, что украинец появился на поле во втором тайме и спустя три минуты получил красную карточку за удар соперника в лицо.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    01.04.2016 13:23
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