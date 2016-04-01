Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кин перенес операцию на колене

1 апреля 2016, 08:55

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин пропустит ближайшие 4-6 недель, которые потребуются ему на восстановление после операции. Футболист получил травму колена и покинул расположение сборной на прошлой неделе. Уже известно, что он уже перенес операцию, которая прошла успешно.

«Операция прошла успешно, надеюсь на скорое выздоровление и на то, что после возвращения стану еще сильнее», – написал Робби Кин в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
США. МЛС Весь мир Лос-Анджелес Гэлакси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
2
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
11
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
3
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
10
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Подробности прощания с Месси-старшим
Вчера, 10:16
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
Вчера, 09:54
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ
30 июля
ФотоМесси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
«Сучка Трампа пошла вразнос»: Инфантино раскритиковали за планы продать ЧМ частникам
29 июля
4
Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито
27 июля
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
27 июля
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
27 июля
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду
26 июля
6
Месси оказался частично бразильцем
26 июля
10
ФотоМесси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
26 июля
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС
25 июля
1
Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона
24 июля
1
Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+