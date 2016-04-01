Кин перенес операцию на колене

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин пропустит ближайшие 4-6 недель, которые потребуются ему на восстановление после операции. Футболист получил травму колена и покинул расположение сборной на прошлой неделе. Уже известно, что он уже перенес операцию, которая прошла успешно.

«Операция прошла успешно, надеюсь на скорое выздоровление и на то, что после возвращения стану еще сильнее», – написал Робби Кин в Instagram.