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    Кейн сыграет против «Ливерпуля» без маски

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сыграет без защитной маски в матче 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Об этом рассказал главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино.

    «В четверг он тренировался без маски, и все прошло хорошо. Это хорошая новость, потому всегда немного неприятно играть с такой штукой на лице», – сказал Покеттино.

    Также наставник поделился впечатлениями от тренировки после возвращения игроков из сборных.

    «Было тяжело, потому что почти все игроки участвовали в матчах своих сборных. Думаю, все они получили удовольствие и рады вернуться назад.

    Это была первая тренировка после возвращения. В четверг и пятницу мы готовимся к мату с «Ливерпулем», и я уверен, что мы подойдем к этой игре в отличном состоянии».

    Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    01.04.2016 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      smit1096 1 апреля 2016, 07:09

      готовятся к мату?))))

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