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Веденеев: «Зениту» нельзя думать про первое место»

31 марта 2016, 09:57
7

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев согласен с мнением, что в матче 22-го тура РФПЛ между петербургским клубом и ЦСКА армейцы будут играть на ничью.

«Уверен, что тренерский штаб «Зенита» поработает при подготовке к матчу с командой целенаправленно — она ключевая. И действительно, предстоит собрать оптимальный состав, разобравшись, кто из игроков в каком состоянии находится, поскольку стабильно не действует ни один из зенитовцев. Уверенным сейчас можно быть только в двух игроках — Маурисио и Данни. Говорят: тренер угадал с составом — это примерно для Виллаш-Боаша тот же вариант, хотя придется, конечно, не гадать. А проблемы есть: Гарай пропускал игру, Смольников и Шатов — только на подходе.

Что до Халка, то как раз именно его на игру с ЦСКА настраивать не надо. Кстати, единственная вещь, которая может вывести «Зенит» на нужный для победы над ЦСКА уровень игры, — это исключительно настрой. Впрочем, настрой у зенитовцев на «армейцев» всегда был хорошим. Так что будем надеяться на успех. А пока так скажу: надежда есть — уверенности нет.

Конечно, с точки зрения положения команд в турнирной таблице подсознательно ЦСКА будет согласен на ничью. Но «Зениту» нельзя думать про первое место — думать надо о своей игре. Она пока у «Зенита» не чемпионская», — сказал он.

Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА состоится 3 апреля. Начало встречи в 19:30.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (7)
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Майор Дзагоев
1459408026
Хммда. Как-то нелогично звучит, что команда, идущая на первом месте и норовящая оторваться от ближайшего преследователя, "подсознательно согласна на ничью". Она, мягко говоря, не согласна, и вот почему - у команды с второго места будет тяжелый матч, но они точно возьмут три очка (сейчас без обид для Спартака - им будет практически нереально переиграть очень грамотно выстроенную бердыевскую оборону, а пропустить на контратаке могут все), а у самих коней противник из той же категории - вроде с суперсоставом, но: основные игроки недонастроены, постоянные лажи в защите, нестабильный вратарь. Победить вполне реально, а главное, нужно
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Zenit & MU
1459414680
Что у Зенита, что у ЦСКА есть проблемы и в обороне и в атаке! Лично я конечно буду болеть за Зенит, а также за хорошую и красивую игру! Думаю Зенит победит со счетом 3:2 (а поможет родной стадион):))
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