Веденеев: «Зениту» нельзя думать про первое место»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев согласен с мнением, что в матче 22-го тура РФПЛ между петербургским клубом и ЦСКА армейцы будут играть на ничью.

«Уверен, что тренерский штаб «Зенита» поработает при подготовке к матчу с командой целенаправленно — она ключевая. И действительно, предстоит собрать оптимальный состав, разобравшись, кто из игроков в каком состоянии находится, поскольку стабильно не действует ни один из зенитовцев. Уверенным сейчас можно быть только в двух игроках — Маурисио и Данни. Говорят: тренер угадал с составом — это примерно для Виллаш-Боаша тот же вариант, хотя придется, конечно, не гадать. А проблемы есть: Гарай пропускал игру, Смольников и Шатов — только на подходе.

Что до Халка, то как раз именно его на игру с ЦСКА настраивать не надо. Кстати, единственная вещь, которая может вывести «Зенит» на нужный для победы над ЦСКА уровень игры, — это исключительно настрой. Впрочем, настрой у зенитовцев на «армейцев» всегда был хорошим. Так что будем надеяться на успех. А пока так скажу: надежда есть — уверенности нет.

Конечно, с точки зрения положения команд в турнирной таблице подсознательно ЦСКА будет согласен на ничью. Но «Зениту» нельзя думать про первое место — думать надо о своей игре. Она пока у «Зенита» не чемпионская», — сказал он.

Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА состоится 3 апреля. Начало встречи в 19:30.