Бэйл: «Иногда нам нужно, чтобы на нас кричали»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 31-го тура Примеры против «Барселоны».

«Я верю, что в футболе все возможно. Мы отстаем на десять очков, но будем бороться до тех пор, пока чемпионство не станет невозможным.

В субботу мы можем подобраться к «Барселоне» на расстояние семи баллов, и тогда все может произойти.

Мы хотим играть как команда, атаковать и защищаться совместными усилиями. Мы знаем, что выполнить задачу легче, когда все 11 игроков на поле едины.

Иногда нам нужно, чтобы на нас кричали – это подталкивает нас в нужном направлении. Надеюсь, мы завершим сезон с трофеем», – сказал Бэйл.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 21:30 по московскому времени.