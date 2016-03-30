Шолль: «Гетце был быстрее и атлетичнее, когда играл за «Боруссию», сейчас он не тренируется должным образом»

Экс-полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль выразил мнение, что хавбек мюнхенцев Марио Гетце не достаточно усердно работает на тренировках, что мешает ему вернутся на пик своей формы.

«Гетце стоит тренироваться намного усерднее. Сейчас он является тенью самого себя. Во времена выступлений за дортмундскую «Боруссию» он был быстр как стрела и очень атлетичен. Кто-то должен протянуть ему руку помощи, чтобы он смог вернуться в свою былую форму. Приглядывать за ним – не задача Пепа Гвардиолы.