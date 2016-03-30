Широков: «Играли не в свойственной себе манере»

Капитан сборной России Роман Широков согласен с мнением главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого, который считает робкой игру россиян в матче со сборной Франции (2:4).

«Как главный тренер сказал, так оно и есть. Наверное, со стороны так и казалось. Играли если не робко, то не в свойственной себе манере.

Сложно сказать, чем это обусловлено. Мы старались играть по-другому, но французы выступали дома, при поддержке своих болельщиков, которые все время гнали их вперед.

Чувствовала ли команда России себя конкурентоспособной на фоне Франции? Судя по первому тайму – нет. Второй получился получше. После перерыва мы показали, что и со сборной Франции можно играть на равных.

Во втором тайме наверное, и они чуть подустали, и мы постарались добавить, больше контролировать мяч. У нас это стало получаться. Может быть, поверили в свои силы. За счет этого и перевернули игру в чуть-чуть лучшую для себя сторону», — сказал он.