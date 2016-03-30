Отбор ЧМ-2018. Аргентина, Чили и Уругвай добыли синхронные победы

Ночью 30 марта состоялись матчи шестого тура отборочного цикла ЧМ-2018. Чили, Уругвай и Аргентина добыли победы над своими оппонентами, а вот бразильцы едва не проиграли в игре с Парагваем.

По итогам шести туров лидером отбора является Уругвай (13 очков).

Южная Америка. Чемпионат мира – 2018. Отборочный турнир. 6-й тур

Уругвай – Перу – 1:0

Голы: 1:0 – Кавани, 53.

Парагвай – Бразилия – 2:2

Голы: 1:0 – Лескано, 40; 2:0 – Бенитес, 49; 2:1 – Оливейра, 79); 2:2 – Алвес, 90+2.

Венесуэла – Чили – 1:4

Голы: 1:0 – Отеро, 9; 1:1 – Пинилья, 33; 1:2 – Пинилья, 52; 1:3 – Видаль, 72); 1:4 – Видаль, 90+2.

Аргентина – Боливия – 2:0

Голы: 1:0 – Меркадо, 20; 2:0 – Месси, 30 (пен).