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    Лапочкин рассудит «Ростов» и «Спартак», Егоров – «Зенит» и ЦСКА

    Стали известны судьи 22-го тура РФПЛ.

    2 апреля (суббота)

    «Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);

    «Терек» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск);

    «Кубань» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва);

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    3 апреля (воскресенье)

    «Мордовия» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор);

    «Локомотив» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область);

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск).

    4 апреля (понедельник)

    «Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    Источник: РФС

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    29.03.2016 18:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +92

      taben 31 марта 2016, 12:33

      Ничья не устраивает Ростов. Только победа, пусть кабинеты пьют валидол и плачут.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 марта 2016, 17:26

      Думаю Лапочкин ничейку сделает...Все кабинеты останутся довольны

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 марта 2016, 14:40

      интересное противостояние гиннер-газпром) интересно,кто там судить будет.ведь есть же кабинетный судья

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 29 марта 2016, 20:47

      безбородова видимо сняли за левое судейство, ждем других

      -1
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