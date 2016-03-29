Восемь президентов «Барселоны» поприсутствуют на церемонии прощания с Кройффом

На церемонии прощания с экс-форвардом «Барселоны» Йоханом Кройффом, которая пройдет накануне домашнего поединка 31-го тура Примеры с «Реалом», будут присутствовать восемь ныне здравствующих президентов сине-гранатовых.

Агусти Монтал, Раймон Карраско, Хосеп Луис Нуньес, Жоан Гаспар, Энрик Рейна, Жоан Лапорта, Сандро Россель и Хосеп Мария Бартомеу подтвердили, что посетят матч.

Напомним, легендарный голландец ушел из жизни 24-го марта на 69-м году жизни по причине рака легких. Его похороны состоялись днем позже в столице Каталонии в узком семейном кругу.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится второго апреля.