«ПСЖ» видит замену Ибрагимовичу в лице Марсьяля

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал под пристальное внимание «ПСЖ», сообщает Le 10 Sport. Парижане видят в 20-летнем игроке замену Златану Ибрагимовичу, который покинет клуб по завершении текущего сезона. Отметим, что одним из клубов, в котором может продолжить карьеру 34-летний швед, является как раз-таки «МЮ».

Также ранее сообщалось, что покинуть Париж может и еще один игрок линии нападения Эдинсон Кавани, который не слишком доволен своей ролью в команде.

В нынешнем сезоне Марсьяль принял участие в 46-ти матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал три результативных передачи.