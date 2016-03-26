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    Дунга: «В одном тайме играла Бразилия, в другом – Уругвай»

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга недоволен тем, как его команда провела второй тайм матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем (2:2). В дебюте встречи бразильцы забили два мяча, однако гости счет сравняли.

    «Мы начали хорошо, контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме мы уже были более статичны, без былого движения. Уругвай этим воспользовался. В одном тайме играла Бразилия, в другом – Уругвай. Не так просто действовать против Суареса и Кавани. Они усложнят жизнь любому сопернику», – сказал он.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 26 марта 2016, 11:40

      Уругвай играл так как позволяли играть Бразильцы,а Суарес-это игрок посредственный,у него нет интересной игры ,он играет на удачу!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +31

      Syavko0261 > -SHERLS 26 марта 2016, 13:47

      я с тобой не согласен , ты в футболе очень слаб если такие вещи говоришь , Суарес игрок высого уровня , его успех в том что он борится за каждый мяч , и выражение у него нет интересной игры он играет на удачу это очень глупо , пересмотри его голы за ливерпуль барселону и уругвай ,

      2
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      Рейтинг: +189

      Непутриот > Syavko0261 26 марта 2016, 14:09

      Точно не сечет в футболе!

      1
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 26 марта 2016, 11:34

      Суарес и Кавани реальная сила.

      2
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