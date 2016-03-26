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    Матюиди: «Мы чувствуем, что готовы к Евро»

    Хавбек сборной Франции Блейз Матюиди доволен футболом, который показала его команда в игре с национальной командой Голландии (3:2). Напомним, что игрок «ПСЖ» записал на свой счет решающий мяч французской сборной.

    «То, что мы выиграли, – заслуга всей команды, а не только моя. В целом сборная Франции провела хороший матч. Первый тайм был очень хорош.

    Потом мы в какой-то степени перестали играть, и голландцы воспользовались своим шансом. Ничья принесла бы разочарование. Мы запомним эту победу.

    В начале матча сборная Франции шла вперед и создавала хорошие моменты. Но мы могли бы лучше распоряжаться мячом. В этом плане нам надо становиться лучше.

    К счастью, сборная Франции отреагировала на изменение счета в концовке. Команда продемонстрировала характер. Мы чувствуем, что готовы к Евро. В первом тайме команда играла в соревновательном режиме», – сказал полузащитник.

    Источник: L' Equipe

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    26.03.2016 10:33
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