Дешам: «Получилось два матча в одном»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам доволен итогом товарищеского матча против команды Голландии (3:2).

«Первый гол соперника был забит рукой, но при втором мы потеряли концентрацию, такого не должно происходить. Мы провели отличный первый тайм, второй был хуже.

Мы контролировали ход матча, но он мог завершиться со счетом 2:2, хоть у нас и было много опасных моментов. Но мне хочется выделить позитивные вещи.

Во втором тайме мы сбавили обороты, и я сделал замены. Я знаю, почему сделал именно такие перестановки. Это было ожидаемо, скоро у нас еще одна игра. Гризманн и Марсьяль много играли за свои клубы, я не хотел их перегружать.

Победа приятна, но нам есть в чем прибавлять. В первой тайме мы действовали отлично – оставляли мало места сопернику, не было разрывов между линиями, но потом Голландия сменила схему. Получилось два матча в одном.

Пайе? Он мне очень понравился – хорошо распоряжался мячом, был полезен при стандартах. Он показал в сборной то же, что делает в клубе.

У Жиру не самая простая ситуация в клубе, но он всегда хорошо себя проявляет в сборной. Ему нужна была поддержка, и он забил», – сказал Дешам.

Напомним, что по итогам первого тайма гости вели со счетом 2:0, однако к 85-й минуте счет стал равным. Решающий мяч французы забили на 88-й минуте.