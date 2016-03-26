Гризманн: «Мы хотим хорошо подготовиться к домашнему чемпионату Европы»

Атакующий полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн пообщался с журналистами после товарищеской встречи со сборной Голландии (3:2). Напомним, что игрок «Атлетико» забил первый гол французской сборной в матче, отличившись прямым ударом со штрафного.

«Мы добились важной победы. Мы хорошо начали матч, но затем допустили ошибки при стандартах. Нам нужно проделать работу над ошибками, которые привели к пропущенным мячам. Мы хотим хорошо подготовиться к домашнему чемпионату Европы, а потому должны побеждать в каждом матче.

Мой гол со штрафного? Я недавно уже забивал со штрафного, играя за «Атлетико», поэтому был уверен в себе. Я видел позицию вратаря и пробил в свободный угол», – сказал он.