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    Агент Дзадзы не в курсе перехода форварда в «Челси»

    Кристиан Майфреди, представляющий интересы форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзы заявил, что ничего не знает о вероятном уходе игрока из «старой синьоры».

    Ранее сообщалось, что нападающий наряду с защитником «бьянконери» Леонардо Бонуччи может перебраться в «Челси».

    «Почитал СМИ и узнал, что Дзадза может перейти в «Челси». Я ничего не могу сказать по этому поводу официально. Знаю только то, что сообщают в прессе.

    Лестно, что моего подопечного отправляют в такой большой клуб, но Симоне предан «Ювентусу», – сказал Майфреди.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2016 19:19
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 25 марта 2016, 21:11

      Дзадза нужен Ювентусу. Зрелую игру показывает в столь молодом возрасте!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 20:08



      Какой-то "кин-дза-дза" а уже в Челси метит.)

      -1
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