Увлечение гаджетами вредит футболистам

Чрезмерное увлечение гаджетами ведет к снижению скорости зрительных реакций и ухудшению игры футболистов. К такому выводу пришли ученые из МГУ.

«Мне неоднократно приходилось замечать, как бессонные ночи (в связи с просмотром футбольных трансляций чемпионата мира, Лиги чемпионов и т.д.) снижают эффективность функций внимания, реакции спортсменов», – цитирует психолога Алену Грушко официальный сайт МГУ.