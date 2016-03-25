Увлечение гаджетами вредит футболистам

А если не спать но в живую смотреть, улучшится потенция, волосы снова наберут цвет и перестанут выпадать, у жены увеличится грудь и на работе тебя пренепременно повысят, увеличив оклад втрое.
Чрезмерное увлечение гаджетами ведет к снижению скорости зрительных реакций и ухудшению игры футболистов. К такому выводу пришли ученые из МГУ.
«Мне неоднократно приходилось замечать, как бессонные ночи (в связи с просмотром футбольных трансляций чемпионата мира, Лиги чемпионов и т.д.) снижают эффективность функций внимания, реакции спортсменов», – цитирует психолога Алену Грушко официальный сайт МГУ.