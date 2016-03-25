Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Писарев: «Наша главная задача – восстановиться и проанализировать свои ошибки»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал ничейный результат своей команды с Азербайджаном (2:2) в квалификации Евро-2017.

    – Мы контролировали ход игры. Знали, что соперник будет действовать «вторым номером», и нам придется вскрывать насыщенную оборону. Мы это отрабатывали, нам дважды удалось поразить ворота соперника. К сожалению, также пропустили два мяча со стандартов. Мы были не готовы к такому повороту событий, и это наша проблема.

    – Насколько планы нашей команды спутал гол, пропущенный в самом начале второго тайма?

    – В перерыве мы говорили о том, что игра дается нашей команде, нужно продолжать гнуть свою линию, активно задействовать фланги, вскрывать оборону противника. Однако первый же опасный момент у наших ворот после подачи с углового привел к голу. Конечно, он немного спутал нам планы.

    Будем теперь готовиться к следующему отборочному матчу с Германией, времени у нас не так много. Сейчас наша главная задача – восстановиться, проанализировать свои ошибки и двигаться дальше.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2016 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 25 марта 2016, 11:54

      Не пора ли опять Вам, Николай, заняться пляжным футболом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 10:42

      Стыдно, господа!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11