Борян: «Пример натурализации Гилерме нужно только поддерживать и одобрять»

Вратарь сборной Канады Милан Борян, родившийся в Югославии, категорически не согласен с мнением, что выступление натурализованных футболистов за национальные команды обесценивает значимость мировых и континентальных чемпионатов, а также считает, что решение голкипера московского «Локомотива» Гилерме выступать за сборную России нужно только поддерживать.

«Я категорически не согласен. Да, я знаю, что за сборную России будет теперь выступать бразильский вратарь. Я и сам был в такой же ситуации. Я родился в Сербии, но переехал в Канаду за лучшей жизнью, которую здесь и получил. Уверен, что и Гилерме лучше чувствует себя в России. Иначе зачем ему было получать ваш паспорт? Выступая за Канаду, я могу отплатить этой стране за все, что она для меня сделала. Это единственная возможность, которая у меня есть. Я благодарен, что эта страна так тепло меня приняла. Выход на чемпионат мира в России станет историческим для Канады, и я обещаю приложить максимум усилий, чтобы сделать это реальностью.

Сколько Гилерме уже выступает в России? Почти 10 лет? Ну, вы думаете, что у него нет причин выступать за сборную вашей страны? Он же не просто приехал и через пару месяцев попросил паспорт и возможность играть за национальную команду. У каждого есть свои причины. Я считаю, что такие примеры нужно только поддерживать и одобрять. Каждая сборная должна привлекать в состав лучших футболистов, которые ей доступны. Если Гилерме является одним из трех лучших вратарей с российским паспортом, то он должен быть в составе», – заявил Борян.