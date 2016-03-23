Бельерин: «Барселона»? Мое будущее связано с «Арсеналом», и я не собираюсь уходить»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны», а также заверил, что его будущее связано с «канонирами».

«Я покидал «Барселону» без оглядки. Сейчас мои мысли полностью сосредоточены на «Арсенале» и я по-настоящему счастлив здесь. В прошлом году я заключил с клубом новое соглашение, и меня еще многое ждет впереди. У нас собирается очень классная команда с такими игроками, как Алексис Санчес и Месут Озил.

Мое будущее связано с «Арсеналом», и я рад этому. Много вещей может произойти в футболе, но я в «Арсенале», готовый отдавать все свои силы за клуб. Я не думаю о том, чтобы куда-то уходить», – сказал Бельерин.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Барселона», в случае ухода из клуба защитника Даниэла Алвеса, рассчитывает подписать на эту позицию 21-летнего Бельерина, который является воспитанником сине-гранатовых.