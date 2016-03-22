Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Читатели «Бомбардира»: «Лестер» выиграет АПЛ

    «Лестер Сити» и «Ростов» продолжают поражать футбольную общественность успешным выступлением в своих национальных первенствах, заставляя все больше и больше людей поверить в их итоговый успех и чемпионство.

    «Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого выяснилось, что выиграть свой чемпионат окажется под силу только «Лестеру». Именно за такой вариант отдали свой голос 63 процента посетителей портала.

    Вторым по популярности стало мнение, что ни подопечные Клаудио Раньери, ни дружина Курбана Бердыева не смогут выиграть свое национальное первенство.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2016 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11