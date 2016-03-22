Слуцкий: «Не боимся лететь в Париж»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, прибывший в расположение национальной команды для подготовки к товарищеским матчам с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта), поделился своим мнением о безопасности в Париже, где его подопечным предстоит провести одну из встреч.

«Не боимся лететь в Париж. Думаю, что в связи со случившимся в Брюсселе будут приняты все необходимые меры безопасности», – сказал Слуцкий.

Напомним, что сегодня утром в Брюсселе произошел ряд взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным есть информация о 13 погибших и десятках раненых.