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    КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Анжи» на матче со «Спартаком»

    Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц анонсировал темы, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании комитета. Напомним, что КДК РФС соберется в среду, 23 марта.

    «На повестке дня будут обсуждаться оскорбительные скандирования болельщиков «Анжи» в матче «Анжи» — «Спартак». В матче «Уфа» — «Динамо» — использование пиротехники болельщиками «Динамо». В матче «Крылья Советов» — «Зенит» — использование и бросание пиротехники болельщиками «Зенита», использование пиротехники болельщиками «Крыльев», — сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2016 11:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 марта 2016, 20:10

      так на матче крылья-зенит по словам дзюбы три червя было,так кто же кидал?черви эволюционируют?)или дзюбишка киздит?

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