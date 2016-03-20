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    Кейн стал пятым английским футболистом, забившим 20 голов в АПЛ в двух сезонах кряду

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, дважды поразивший ворота «Борнмута» во встрече 31-го тура АПЛ, забил свои 20-й и 21-голы в сезоне.

    Таким образом, нападающий «шпор» стал пятым английским футболистом в истории Премьер-лиги, который смог 20 и более раз огорчить соперников на протяжении двух сезонов кряду. Напомним, что в прошлом розыгрыше АПЛ он забил 21 мяч в 34-х поединках.

    Также в число игроков, которым покорилось это достижение, входят Энди Коул, Лес Фердинанд, Робби Фаулер и Алан Ширер.

    Источник: Twitter

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    20.03.2016 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 21 марта 2016, 12:42

      А все-таки, где Джимми Гривз, Гарри Линекер и Дикси Дин???

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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 21 марта 2016, 12:34

      Вы в своем уме????
      Тьери Анри
      01/02: 24 гола
      02/03: 24 гола
      03/04: 30 голов
      04/05: 25 голов
      05/06: 27 голов

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 21 марта 2016, 12:37

      Все понял... Пятым АНГЛИЙСКИМ футболистом.

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