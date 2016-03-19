Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Теперь судьба чемпионства находится в наших руках»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признал, что его команда может стать чемпионом Англии.

    «Я не знаю, важно это или нет, но теперь все в наших руках. Мы должны рваться вперед, и не имеет значения, что будут делать другие. Никто не поможет нам – мы должны сами сделать свою работу. Если кто-то нас обойдет – что ж, молодцы, они будут чемпионами.

    Мы не будем разочарованы, если не возьмем титул. Я доволен сезоном. Я помню его начало, и тогда нашей целью было сохранить команду в АПЛ», – сказал Раньери.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 06:36

      Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 марта 2016, 02:07

      Весь мир за Лестер.Игра команды просто фантастика.Докажите всем этим мешкам,что не только деньги решают в футболе!Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 19 марта 2016, 23:13

      Не морозь,вся Европа за вас. Чемпионство и только иначе люди не поймут!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11