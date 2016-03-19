Зинченко: «Гаврилов – мастер с большой буквы, его советы очень полезны»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал, что спокойно отнесся к интересу со стороны клубов из Европы, а также поделился впечатлением от общения с легендой «Спартака» Юрием Гавриловым, который нынче ведет дела футболиста.

– Были сообщения, что вами интересуется «Боруссия» из Дортмунда, «Рома». Не видно, что эта информация вам голову вскружила.

– Вообще не вскружила. Такие разговоры в одно ухо влетают, в другое вылетают. Но в то же время это мотивирует. Хочется доказывать, что можешь соответствовать такому уровню.

– Что-то конкретное есть под этой информацией?

– На самом деле, не знаю. Сам читаю все в интернете.

– Кто сейчас ведет ваши дела? Юрий Гаврилов или Олег Еремин?

– Юрий Васильевич Гаврилов. Олег Еремин, можно сказать, не чужой мне человек. Он мне тоже помогает.

– Вы рассказывали, как играли в футбол с Юрием Гавриловым и восхищались его пасами. Больше не выходили с ним на поле?

– Нет, к сожалению. Но у меня после предыдущих матчей с Юрием Васильевичем и так впечатления на всю жизнь. Мастер с большой буквы. Любой его совет очень полезен. Почти после каждого матча мы общаемся. Можно сказать, что это разбор игры: как двигался, как по позиции играл. Это очень ценно для меня.

– Что если на Евро Украина сыграет с Россией?

– А почему нет? Политика – вне футбола. Подозрительных вопросов или взглядов тут вообще не должно быть.