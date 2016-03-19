Мхитарян: «Ювентус»? Не исключено, в футболе все возможно»

почитай больше чем в АПЛ не кто не платит, миром правит капитал.
Хавбек «Боруссии» Генрих Мхитарян косвенно подтвердил, что грядущим летом может покинуть дортмундский клуб.
«Этот сезон складывается очень удачно, я полностью отдаюсь превосходной «Боруссии». В Дортмунде я всем доволен, однако футбол очень переменчив.
«Ювентус»? Все может быть. Я не буду называть конкретных команд, летом посмотрим и все и узнаем.
Я не приверженец какого-то определенного чемпионата. Примера, АПЛ, Серия А – это лучшие лиги мира. Но гораздо важнее лиги – клуб, позволяющий раскрыться игроку в полной мере», – сказал Мхитарян.