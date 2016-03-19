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    Мхитарян: «Ювентус»? Не исключено, в футболе все возможно»

    Хавбек «Боруссии» Генрих Мхитарян косвенно подтвердил, что грядущим летом может покинуть дортмундский клуб.

    «Этот сезон складывается очень удачно, я полностью отдаюсь превосходной «Боруссии». В Дортмунде я всем доволен, однако футбол очень переменчив.

    «Ювентус»? Все может быть. Я не буду называть конкретных команд, летом посмотрим и все и узнаем.

    Я не приверженец какого-то определенного чемпионата. Примера, АПЛ, Серия А – это лучшие лиги мира. Но гораздо важнее лиги – клуб, позволяющий раскрыться игроку в полной мере», – сказал Мхитарян.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    19.03.2016 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 19 марта 2016, 12:55

      почитай больше чем в АПЛ не кто не платит, миром правит капитал.

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