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    Возвращение Касорлы на поле пока откладывается

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник клуба Санти Касорла восстанавливается от травмы медленнее, чем это прогнозировали врачи.

    «У него возникли проблемы с ахиллом, поэтому восстановление затягивается. Но зато его колено уже в идеальном состоянии и если бы не ахилл, то он уже смог бы выходить на поле. Не думаю, что он вернется сразу после международного перерыва», – отметил специалист.

    В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 14 матчей и отдал в них три голевые передачи.

    Источник: Guardian.com

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    19.03.2016 08:50
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