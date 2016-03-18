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    «Реал» может включить Бензема в сделку по Морате

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может стать частью сделки по выкупу мадридцами форварда «Ювентуса» Альваро Мораты.

    Летом 2014 года Мората перешел в туринский клуб из «Реала», однако испанцы сохранили за собой право выкупа, которое действительно до лета 2017 года.

    Сумма выкупа Мораты зависит от его выступлений и этим летом может составить около 30 миллионов евро. Сообщается, что «Реал» может предложить «Ювентусу» включить Бензема в сделку.

    Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость Бензема в 60 миллионов евро, Мораты – в 23 миллиона. В нынешнем сезоне француз сыграл за «Реал» 25 встреч, забил 23 мяча и сделал три голевых паса, а Мората в 39 матчах за «Ювентус» отметился восемью голами и восемью результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    18.03.2016 22:55
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