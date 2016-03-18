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    Клопп: «Я буду счастлив представить Дортмунду свою новую команду»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Колпп прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, на этой стадии мерсисайдцы сыграют с бывшей командой Клоппа – «Боруссией» из Дортмунда.

    «Я действительно доволен жеребьевкой. Вчера я говорил, что не хочу играть с сильнейшей командой турнира, но очевидно, что если хочешь выиграть Лигу Европы и оказываешься в четвертьфинале, то придется обыгрывать сильнейших.

    Лучше сыграть с ними два матча, чем один. Я буду счастлив представить Дортмунду свою новую команду и показать парням этот чудесный стадион и прекрасный город. Такую историю может написать только футбол. Все мы счастливы.

    Во время жеребьевки мы анализировали предстоящий матч с «Саутгемптоном», а потом сразу была тренировка, так что мой телефон, наверное, полон сообщений. Нужно проверить!», – сказал Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    18.03.2016 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 19 марта 2016, 00:16

      За БВБ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Дмитро Вихопень 18 марта 2016, 21:43

      покажет клас

      1
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