Кадыров: «Семейный бюджет Тарасова не должен пострадать из-за его любви к президенту»

Мне одному кажется, что как бы то ни было, но выходка Тарасова хоть немного, но призывает к патриотизму. Мы всегда были самодостаточной нацией. И незачем диктовать нам условия!!!
Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров заявил, что грозненский клуб готов оплатить штраф, которым УЕФА наказал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
Напомним, Тарасов оштрафован на пять тысяч евро за демонстрацию футболки с Путиным после матча Лиги Европы с «Фенербахче».
«УЕФА оштрафовал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на 5 тысяч долларов. Это реакция на появление Тарасова в футболке с изображением президента России Владимира Путина на поле после матча между «Локомотивом» и «Фенербахче».
Ранее «Терек» принял решение помочь Тарасову. Как мне сообщил президент нашего клуба Магомед Даудов, оно остается в силе. Мы не сомневаемся, что футболист в состоянии выплатить штраф. Но Тарасов проявил себя как настоящий патриот России, как гражданин, любящий и уважающий своего президента.
За это его семейный бюджет не должен страдать. И пользуясь случаем, поздравляю Тарасова с днем рождения, желаю надежной защиты и красивых голов», – сказал Кадыров.