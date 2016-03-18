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    Кадыров: «Семейный бюджет Тарасова не должен пострадать из-за его любви к президенту»

    Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров заявил, что грозненский клуб готов оплатить штраф, которым УЕФА наказал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

    Напомним, Тарасов оштрафован на пять тысяч евро за демонстрацию футболки с Путиным после матча Лиги Европы с «Фенербахче».

    «УЕФА оштрафовал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на 5 тысяч долларов. Это реакция на появление Тарасова в футболке с изображением президента России Владимира Путина на поле после матча между «Локомотивом» и «Фенербахче».

    Ранее «Терек» принял решение помочь Тарасову. Как мне сообщил президент нашего клуба Магомед Даудов, оно остается в силе. Мы не сомневаемся, что футболист в состоянии выплатить штраф. Но Тарасов проявил себя как настоящий патриот России, как гражданин, любящий и уважающий своего президента.

    За это его семейный бюджет не должен страдать. И пользуясь случаем, поздравляю Тарасова с днем рождения, желаю надежной защиты и красивых голов», – сказал Кадыров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2016 19:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 21 марта 2016, 10:54

      Мне одному кажется, что как бы то ни было, но выходка Тарасова хоть немного, но призывает к патриотизму. Мы всегда были самодостаточной нацией. И незачем диктовать нам условия!!!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 марта 2016, 22:12

      Россияне платят дань Чичне.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 марта 2016, 20:08

      Кому нужны 5000 евриков?
      Одеваем майки с Пукиным, Кадыров платит( правда из нашего-же кармана).

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 18 марта 2016, 20:08

      Бузова ему тестикулы оторвёт.

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 18 марта 2016, 20:06

      нет слов ....
      к бузовой и тарасову присоединился еще один прЫзедентишка

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 марта 2016, 19:47

      оплатить штраф Тарасова датационными деньгами,ай как хорошо

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 марта 2016, 19:30

      А если посмотреть правде в глаза-чечены заправляют в России по полной( здесь смайлик с грустной рожей)

      2
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