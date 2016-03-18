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    Дешам: «Дзюба – главная угроза в составе сборной России»

    Наставник сборной Франции Дидье Дешам выделал нападающего Артема Дзюбу в составе российской национальной команды.

    «В целом, российская команда остается выдающейся футбольной величиной, там есть очень техничные футболисты. Играть с Россией непросто, так что для нас это будет качественный соперник. Мы как раз этого и искали для товарищеских матчей. Это команда, которая также прошла отбор на Евро, кроме того, она будет готовиться к домашнему чемпионату мира через два года, как мы сейчас.

    [Наиболее опасен] первую очередь — нападающий, который забивает много голов. Имя — боюсь его исковеркать… Дзюба. Он очень эффективен», - сказал Дешам.

    Напомним, что 29 марта Франция и Россия проведут товарищеский матч на стадионе «Стад де Франс».

    Источник: ТАСС

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    18.03.2016 17:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 18:25

      Угроза для кого? Для сборной России?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2016, 21:29

      Дзюба это главный дуб наших .Ну и Кокорин -пожалуй тоже тополь.

      1
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 18 марта 2016, 19:25

      Дзюба хороший футболист. И дриблинг у него лучше чем у Кержакова, например.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Kollljan 18 марта 2016, 20:02

      Если сравнивать с Кержаковым- то конечно, а если с каким нибудь любителем из Мухосранска- то вообще гений.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 марта 2016, 19:13

      Это он просто хохмит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 18 марта 2016, 18:44

      А! забоялись французики нашего Артёмку? -чтобы нам точно не забить надо к нему Кокорина добавить и не менять их до конца игры.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2016, 18:34

      ну все Дзюба у нас супер-звезда

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 18:11

      Если кто и забьёт французам, это Кержаков.

      1
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 17:24

      Если Крицюк будет играть - не пропустим

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Vinnie Jones 18 марта 2016, 19:35

      А может и забьём)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 17:16

      Без Халка Дзюба - лишь пустая угроза, ага.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Aztec58 18 марта 2016, 19:43

      А Шатов Халку много передач отдал,и чё теперь?Халк без Шатова 0?что за муть несёте,когда Реал проигрывает,их Криня не тащит и Бейл,за которого отвалили бабла,что можно было клуб собрать новый.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Aztec58 18 марта 2016, 19:44

      А ещё на Криню больше передач делают,чем он сам.......

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