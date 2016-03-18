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    Зидан может уйти из «Реала» из-за разногласий с командой

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан всерьез задумывается о том, чтобы покинуть свой пост еще до завершения этого сезона.

    Француз попросил президента «галактикос» организовать ему встречу с Серхио Рамосом, Марсело, Пепе и Криштиану Роналду, на которой он высказал свои претензии к команде. По мнению Зидана, игроки не на все 100 процентов отдаются игре. В том случае, если ситуация не изменится, Зидан пообещал покинуть команду.

    После матча с «Лас-Пальмасом» (2:1) тренер был настолько недоволен игрой своих подопечных, что не разговаривал с ними во время перелета в Мадрид.

    Источник: Sport.es

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    18.03.2016 09:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 марта 2016, 19:39

      Задача тренера держать всех игроков в дисциплине...Зидану этому ещё надо учиться.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 марта 2016, 13:32

      во многом это и был успех САФа, держать всех под контролем, не позволять игрокам ставить себя выше тренера и не слушать его указаний на игру. что-то не нравится - на выход, будь ты Роналду, Кин или Бэкхем, пофиг! К сожалению таких качеств сейчас не осталось ни у одного тренера, все потакают медийным игрокам)

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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 марта 2016, 12:17

      В таких командах тренер должен быть жестким, авторитетным, опытным чтобы его уважали, делали как он говорит и немного боялись..чтобы кучка избалованных игроков не мешали процессу.

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