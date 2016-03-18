Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Боруссия» Д вновь обыграла «Тоттенхэм», «Севилья» разгромила «Базель»

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» переиграла «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Оба гола немцев забил Пьер-Эмерик Обамеянг, в составе «Тоттенхэма» точным ударом отметился Сон Хонг-Мин.

    В первой встрече этих соперников победу также одержала «Боруссия» Д – 3:0.

    Еще одна ответная игра завершилась крупной победой «Севильи» над «Базелем». В первом матче этих соперников была зафиксирована нулевая ничья.

    Таким образом, в четвертьфинал вышли «Боруссия» Д и «Севилья».

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Севилья (Испания) – Базель (Швейцария) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рами, 35; 2:0 – Гамейро, 44; 3:0 – Гамейро, 45.

    Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Обамеянг, 24; 0:2 – Обамеянг, 71; 2:1 – Хонг-Мин, 74.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2016 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11