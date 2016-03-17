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    Капелло не собирается тренировать сборную Италии

    Известный специалист Фабио Капелло опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.

    «Я не хочу тренировать сборную Италии. Мне приятно входить в число претендентов на пост наставника национальной команды, но я больше не собираюсь тренировать сборные. У меня уже был подобный опыт в Англии и России. Если я получу предложение, где я смогу работать с командой каждый день, то это было бы интересно», - сказал Капелло.

    Ранее сообщалось, что Капелло может сменить нынешнего наставника сборной Италии Антонио Конте, который покинет пост летом.

    Источник: Football Italia

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    17.03.2016 14:45
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +24

      BotulisM 17 марта 2016, 15:50

      Слава богам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:50

      Осчастливил, блин!

      1
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