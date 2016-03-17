«Реал» выставит на трансфер Иско и Хамеса

Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитниками Иско и Хамесом Родригесом.

Руководство клуба недовольно игрой обоих футболистов и выставит их на трансфер по окончании сезона. Впрочем, мадридский клуб намерен получить за них солидную компенсацию.

23-летний Иско выступает за «Реал» с 2013 года, провел за клуб 138 матчей и забил 21 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

Что касается 24-летнего Хамеса, то на его счету 23 гола в 68 матчах за «королевский клуб» и его контракт истекает летом 2020 года. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 80 миллионов евро.