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    Низовцев: «Можете думать и писать все, что хотите»

    Арбитр матча 26-го тура чемпионата ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2) Игорь Низовцев отказался комментировать свою работу в этом поединке.

    «Чем руководствовался, назначив три пенальти за тайм в ворота одной команды? Абсолютно никаких комментариев.

    Меня отстранили до конца сезона? Этот вопрос адресуйте департаменту судейства и инспектирования.

    Готов ли к завершению карьеры? Повторяю, все вопросы – к руководству департамента судейства и инспектирования.

    Про меня многое пишут сейчас? Можете думать и писать все, что хотите. От меня никаких комментариев вообще не будет!» - сказал Низовцев.

    Ранее сообщалось, что арбитр отстранен от работы до конца нынешнего сезона. Напомним, что в этом матче Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири», в результате чего на поле вспыхнула массовая драка между футболистами обеих команд.

    Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2016 12:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2016, 15:00

      Ой ну ладно на честного человека наезжать, ну поставил он что три пенальти будут в одни ворота )))

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 марта 2016, 14:59

      Объясняю бестолковым.

      Карпин - спартаковец. А бывшиз спартаковцев не бывает (с).
      Как и полагается спартаковцу -- Карпин это нулевой тренер. И как и полагается спартаковцу, нулевой тренер Карпин решает турнирные задачи околофутбольными способами, коррумпируя судей.

      Судья низовцев. работающий в стопроцентно спартаковском стилке, заслужил себе статую в Аллее славы Спартака.

      Что не ясно? Будем тупить дальше, делая вид что спартаквской башке очевидные вещи не очевидны?

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 марта 2016, 14:45

      Да понятно почему он не даёт комментов,если он даже и чувствует вину свою,то оправдать себя не сможет перед всей этой толпой,да и вообще были хуже моменты,когда Аршавин выбивал мяч из рук Диканя,гол засчитали и всё,судье за матч 3 поставили и никого не отстраняли)))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:43

      Действительно, а чё переживать-то, счёт уже пополнен, дисква пролетит быстро, и руби капусту по осени.

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      Рейтинг: +11

      Каснодар 17 марта 2016, 14:34

      Пенальти были назначены справедливо, молодец, что не комментирует.
      Скромно сказал. Смотрите повторы и от...гхкмм...станьте. Другой бы оправдываться начал.
      Значит уверен в своей правоте!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 13:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОПЯТЬ ЗЕНИТОВСКИЙ УПЫРЬ....

      -4
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > REDWHITE_ 17 марта 2016, 13:52

      Ладно про спартак писали,есть какая то связь между ним и Карпиным. Но Зенит то тут каким боком или у болел других клубов совсем уже распирает?

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > AnTiNeHrEsT 17 марта 2016, 14:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а при чем Карпин и Спартак?))) аха-ха

      -5
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > REDWHITE_ 17 марта 2016, 14:52

      эммм....Карпин бывший игрок,тренер Спартака.Клуб в котором он и появился как игрок и как тренер можно сказать.Сейчас он тренерует Торпедо,которое играло матч с Сибирью.В котором напортачил судья,о котором и данная тема.Есть связь?Я не про какие договоры и т.д не говрю,просто про связь,о которой писалось ниже.Но какое отношение скм имеет к этому матчу Зенит?("ОПЯТЬ ЗЕНИТОВСКИЙ УПАРЬ....")Вот я и спрашиваю,левые балелы зачем как что нибуть где случиться,вы грешите и туда приплетаете Зенит?

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > REDWHITE_ 17 марта 2016, 16:24

      Всея руси?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 марта 2016, 13:17

      Ну, молодец.

      Теперь Низовцев заслужил себе статую в Аллее славы Спартака.

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff > ФК Зенит всея Руси 17 марта 2016, 13:30

      Причем здесь Спартак? Это вы покупаете судей и играете договорные матчи.

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > cruiff 17 марта 2016, 13:38

      НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ НА ПРЫЩАВУЮ МАЛОЛЕТКУ)))

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 17 марта 2016, 14:43

      Скорее Арарата, ага

      1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > REDWHITE_ 17 марта 2016, 18:30

      Судя по комментариям прыщавая малолетка тут ты....

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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 13:12

      Валере помог, ещё и драку спровоцировал. Герой!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Zeff 17 марта 2016, 14:44

      Мкртчану помог, ага.

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