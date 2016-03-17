Энрике: «В четвертьфинале побоялся бы сыграть только с одной командой – с «Барселоной»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выход его подопечных в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что Суарес, Месси и Неймар – наши нападающие. Благодаря им мы можем давить на соперника, но они помогают и в защите.

Единственная команда, с которой я не хотел бы столкнуться [в четвертьфинале ЛЧ] – это «Барселона», и я уверен, что такой сценарий маловероятен», - сказал Энрике.

Напомним, в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» оказалась сильнее «Арсенала» (2:0, 3:1).