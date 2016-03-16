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    Торрес все еще не получил предложения продлить контракт

    Будущее нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса по-прежнему остается под вопросом. По словам футболиста, со стороны клуба пока еще не поступало никаких предложений, а это говорит о том, что в конце сезона он может покинуть команду.

    «Эта тема сейчас на той стадии, на которой она находилась и раньше. «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, что очень важно. Впереди матчи национальных команд. С каждым днем времени остается все меньше, а ситуация не меняется», — сказал испанец.

    В текущем розыгрыше Примеры Торрес сыграл 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    16.03.2016 07:12
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