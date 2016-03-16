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    Левандовски: «Было бы отлично забить быстрый гол, потом второй, а потом и еще»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, в первой игре туринцы сумели отыграться со счета 2:0 и свести игру к ничьей.

    «Думаю, «Ювентус» будет играть в той же манере, как и в первом матче. Они будут терпеливо обороняться и ждать своего шанса.

    Было бы отлично забить быстрый гол, а потом и второй. Тогда они бы раскрылись, а мы получили бы шансы забить еще – такие у меня фантазии. Но легко с ними не будет», – сказал Левандовски.

    Матч «Бавария» – «Ювентус» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45.

    Источник: Goal.com

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    16.03.2016 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Moglover 16 марта 2016, 14:51

      Матч достойный финала

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