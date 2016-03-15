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    Вслед за Маркизио «Ювентус» теряет Дибалу

    «Ювентус» потерял еще одного ключевого игрока в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    После потери хавбека Клаудио Маркизио, туринцы отчитались о состоянии здоровья форварда команды Пауло Дибалы. Выяснилось, что нападающий пожаловался врачам на боль в области стопы, и с мюнхенцами он сыграть не сможет.

    Встреча «Бавария» — «Ювентус» состоится 16 марта. Первый матч завершился вничью (2:2).

    Источник: Goal.com

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    15.03.2016 15:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      Moglover 15 марта 2016, 18:05

      Главное достойно сыграть, не obkakatsja другим игрокам и покинуть Мюнхен с гордо поднятой головой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 15 марта 2016, 17:53

      Надежда только на Буффонищщще!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 15 марта 2016, 17:32

      пи*дец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 15 марта 2016, 15:30

      ну и давай Погба до кучи в лазарет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 15 марта 2016, 15:10

      Плеать. Что происходит?

      -1
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