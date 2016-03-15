Вслед за Маркизио «Ювентус» теряет Дибалу

«Ювентус» потерял еще одного ключевого игрока в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

После потери хавбека Клаудио Маркизио, туринцы отчитались о состоянии здоровья форварда команды Пауло Дибалы. Выяснилось, что нападающий пожаловался врачам на боль в области стопы, и с мюнхенцами он сыграть не сможет.

Встреча «Бавария» — «Ювентус» состоится 16 марта. Первый матч завершился вничью (2:2).