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    Футбольная ассоциация Англии обвиняет Косту в неприличном поведении

    Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в адрес нападающего «Челси» Диего Косты.

    Испанцу приписывают неприличное поведении в поединке 1/4 Кубка Англии с «Эвертоном» (0:2). Также ФА требует от Косты пояснений по поводу жестов, адресованных им болельщикам ливерпульского клуба.

    Напомним, что в поединке с «ирисками» форвард синих якобы пытался укусить хавбека хозяев Гарета Бэрри. Однако позже как Коста, так и сам Бэрри отметили, что ничего подобного не было.

    Футболист должен дать ответ на обвинения до 17-го марта.

    Источник: The FA

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    14.03.2016 21:57
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