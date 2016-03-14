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    Коста может покинуть «Челси» летом

    Форвард «Челси» Диего Коста по завершении текущего сезона может сменить футбольную прописку.

    Причина кроется в том, что игрок до сих пор не может толком адаптироваться в Премьер-лиге, кроме того, на него негативно влияют постоянные сообщения в СМИ, что лондонский клуб занимается поиском нового атакующего игрока.

    Вероятно, Коста вернется в «Атлетико», сообщает источник.

    В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37-ми матчах «Челси», забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Источник: ESPN

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    14.03.2016 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      TripLike 15 марта 2016, 01:53

      Самый конченный игрок в апл,хотя таким и был в атлетко,посредственный деревянный провокатор,который играет грязно,и я больше чем уверен имеет липовый паспорт с годом рождения.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +30

      manreal10 14 марта 2016, 21:26

      Лучший игрок клуба

      1
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