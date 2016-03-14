Коста может покинуть «Челси» летом

Самый конченный игрок в апл,хотя таким и был в атлетко,посредственный деревянный провокатор,который играет грязно,и я больше чем уверен имеет липовый паспорт с годом рождения.
Форвард «Челси» Диего Коста по завершении текущего сезона может сменить футбольную прописку.
Причина кроется в том, что игрок до сих пор не может толком адаптироваться в Премьер-лиге, кроме того, на него негативно влияют постоянные сообщения в СМИ, что лондонский клуб занимается поиском нового атакующего игрока.
Вероятно, Коста вернется в «Атлетико», сообщает источник.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37-ми матчах «Челси», забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.