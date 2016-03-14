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    Скоулз: «Я не против ван Гаала, мне просто не нравится стиль игры «МЮ»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз отрицает разговоры о личной неприязни к наставнику «красных дьяволов» Луи ван Гаалу.

    «Все говорят, что я часто критикую нынешний «режим» «Юнайтед», но я не против режима, я против стиля игры. Мне все равно, кто тренер – это не имеет значения.

    Я хочу, чтобы «МЮ» играл в футбол, свойственный команде. Мне все равно, под чьим руководством – хоть Луи ван Гаала, хоть Райана Гиггза, хоть кого-то другого», - цитирует Скоулза United We Stand.

    Напомним, что «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Лестера» на 13 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 06:51
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