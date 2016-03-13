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    Дзюба: «Теперь от ЦСКА нас отделяет шесть очков, все в наших руках»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Рубином» в поединке 20-го тура РФПЛ отметил, что питерцев еще рано сбрасывать со счетов в чемпионской гонке.

    «Со стороны, наверное, показалось, что мы забили, сколько хотели, а они сколько смогли, но это не совсем так. Начали мы не очень хорошо. У «Рубина» было два опасных момента, которые мы сами себе привезли.

    В целом сегодня игра была наша, мы были очень заряжены на результат. Хорошо играли в атаке, наконец-то нас прорвало. Все говорили, что нападение у нас хромает, но в этом матче мы доказали обратное. Отличные комбинации были, нужный настрой. Подтянем все вместе защиту, не только футболисты обороны должны защищаться, а все игроки, вот тогда станем еще сильнее и опаснее.

    Хорошо, что теперь шесть очков до первого места, а не девять, как было на прошлой неделе. Все в наших руках, будем стараться догонять, тем более «Зениту» со всеми лидерами играть дома. Поэтому повоюем еще.

    Сегодня было важно победить. Мы видели, что основные соперники выиграли: и «Ростов», и «Спартак» с «Краснодаром». Нам не хотелось сегодня терять очки. В конце, если бы Данни не забил, была бы валидольная концовка», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2016 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 марта 2016, 14:48

      Вас от Ростова отделяет 6 очков, которого вам не догнать.

      0
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      Рейтинг: +19

      СинукА 14 марта 2016, 07:57

      Ну если сам будешь тащить

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 марта 2016, 00:31

      Опять трендит. Мечтатель хренов. Ничему жизнь не учит. Один матч выиграл - уже чемпионом себя возомнил. С таким же успехом можно и вниз скатиться.

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