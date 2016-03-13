Гвардиола: «Боруссия» может выиграть все девять матчей»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола отметил важность победы в матче 26-го тура Бундеслиги над «Вердером» (5:0).

«Мы не имеем права терять ни одного очка. Дортмунд может выиграть девять матчей подряд. Если ты побеждаешь со счетом 5:0, то люди думают, что победа далась легко, но игроки знали, что они должны будут хорошо поработать. Мы отлично начали игру и не предоставили сопернику шансов контратаковать.

Я ведь не только тренер, я еще и болельщик «Баварии». Зрители заслужили, чтобы увидеть хороший футбол. Это хороший комплимент для игроков», - сказал Гвардиола.