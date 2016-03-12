Зидан: «Трансферы? Я даже еще не знаю, буду ли тренировать «Реал» дальше»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан отметил, что в данный момент он не придает внимания трансферной политике, так как он не уверен в своем будущем на должности главного тренера клуба.

«Как я могу проявлять интересе к каким-то футболистам, если еще не знаю, буду ли тренировать клуб в следующем сезоне. В данный момент концентрируюсь только на ближайших играх», – сказал Зидан

Напомним, француз встал у руля «сливочных» в начале этого года.

После 28-ми туров Примеры «Реал» находится на третьей строчке в таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 12 очков.